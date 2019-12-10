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Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне

Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время двусторонней встречи в Вашингтоне
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Встреча министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео началась в американской столице.

Протокольная часть переговоров, занявшая не больше минуты, прошла без слов. Главы внешнеполитических ведомств вместе со своими делегациями уже сели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американках СМИ ответить на несколько вопросов на тему предстоящей встречи остались без ответа.

Как ожидается, после переговоров Лавров и Помпео пообщаются с журналистами, а затем главу МИД РФ будет примет президент США Дональд Трамп.

Сергей Лавров Майкл Помпео США Россия

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