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Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Нью-Джерси полицейский и трое мирных жителей погибли в результате стрельбы, еще один прохожий ранен, сообщает ABC.

По предварительным данным полиции, стрельба началась во время сделки по покупке наркотиков. Полицейский был убит на кладбище Бэй Вью, после этого двое подозреваемых скрылись в супермаркете. Когда туда прибыло подкрепление, они открыли стрельбу.

Прокуратура округа Гудзон подтвердила, что полицейский позже скончался в больнице. Также сообщается, что еще трое гражданских лиц в супермаркете были убиты. Ранения получил один мирный житель и трое полицейских.

По информации полиции, оба подозреваемых были найдены мертвыми в супермаркете.

Телеканал отмечает, что перестрелка продолжалась более часа.

На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он назвал перестрелку "ужасающей" и выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших.

США Нью-Джерси Дональд Трамп

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