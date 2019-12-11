Остров Бугенвиль проголосовал за отделение от Папуа - Новой Гвинеи

Избирательный участок на острове Бугенвиль Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - На референдуме 97,7% населения острова Бугенвиль выступили за независимость от Папуа - Новой Гвинеи. 2,3% избирателей высказались за большую степень автономии. Об этом сообщает телеканал EMTV. Всего в голосовании участвовало 181 067 из 206 731 избирателя.

Бугенвиль, крупнейший из Соломоновых островов, вошел в состав Папуа - Новой Гвинеи в 1970-х годах и с тех пор борется за независимость. После двух неудачных попыток отделения в 1975 году и 1990-м году и после гибели 15 тысяч человек в столкновениях с правительственной армией в 2001 году остров получил автономию.

После оглашения результатов голосования, глава администрации региона Джон Момис заявил, что теперь островитяне чувствуют себя освобожденными, "по крайней мере, психологически" (цитата по BBC News).

Референдум был одобрен правительством Папуа - Новой Гвинеи, но его результаты не носят обязательный характер. Итоговые цифры официально сообщат в столице позднее. После того представители правительства и региональной администрации должны начать переговоры о законопроекте об отделении острова. Затем этот законопроект должен одобрить парламент страны. Как oтмечает Bloomberg, результаты такого голосования в парламенте непредсказуемы, а некоторые наблюдатели предупреждают, что затягивание процедуры может спровоцировать новое обострение конфликта.

Премьер-министр страны Джеймс Марапе опасается, что результаты референдума могут усилить сепаратистские настроения в других провинциях страны, которая сама обрела независимость полвека назад и которая объединяет носителей более 800 местных языков.

Жители Бугенвиля рассчитывают, что независимость позволит им увеличить доход с местного месторождения меди и золота Пангуна. По оценке бывшего оператора месторождения Bougainville Copper Ltd., ее запасы составляют 5,4 млн т меди и 19,3 млн унций золота общей стоимостью примерно в $60 млрд по нынешним ценам.

Западные дипломаты ранее высказывали опасения, что независимость грозит острову попаданием под растущее влияние Китая в регионе, отмечает Bloomberg.

Остров открыл 30 июня 1768 года французский путешественник Луи-Антуан де Бугенвилль, территорию назвали в его честь. Остров был немецкой колонией, затем австралийской. В годы Второй мировой войны его оккупировала Япония.