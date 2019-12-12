США в ближайшие двое суток могут провести испытание ракеты среднего радиуса действия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пентагон в предстоящие двое суток может провести испытательный пуск ракеты среднего радиуса действия с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM).

По его данным, 12 декабря, а также в качестве резервного дня 13 декабря, закрывается район над Тихим океаном к западу от авиабазы Ванденберг протяженностью около тысячи километров.

В ноябре американские СМИ, ссылаясь на Пентагон, сообщали, что до конца года Соединенные Штаты могут провести испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования.

По их данным, потенциальная дальностью ракеты может составлять примерно 3-4 тыс. км. Это будет первое испытание оружия такого типа с тех пор, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На ежегодной конференции Defense News в сентябре заместитель помощника министра обороны США по политике в области ядерной и противоракетной обороны Роберт Суфер сообщил, что Пентагон уже готов к этому испытанию. "Я полагаю, что до конца года будет проведено испытание баллистической ракеты", - сказал тогда он.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из Договора о РСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Американские власти подчеркнули, что не планируют создавать такие системы, способные нести ядерные боезаряды. Но, как заявил министр обороны Марк Эспер, Пентагон "будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и создания более широкого выбора возможностей для нанесения вооруженными силами удара с использованием обычного оружия".

В августе США уже провели испытание варианта крылатой ракеты среднего радиуса действия наземного базирования "Томагавк", запущенной из системы вертикального пуска Mark 41. Пуск был осуществлен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.