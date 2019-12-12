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РЖД планирует запустить "дневной экспресс" между Москвой и Минском

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Белорусская железная дорога (БЖД) прорабатывают проект запуска "дневного экспресса" между Москвой и Минском, сообщает в четверг корпоративное телевидение РЖД.

"Задача такая, чтобы за 6 часов, днем, в комфортабельных условиях сообщение между Минском и Москвой мы (запустили - ИФ)", - заявил телеканалу начальник БЖД Владимир Морозов. Запустить "дневной экспресс" планируется к декабрю 2020 года, добавил он.

"Сейчас участники рабочей группы готовят этот проект. На нем задействуют составы на локомотивной тяге. Поезда планируют формировать из вагонов обоих партнеров (РЖД и БЖД - ИФ). Один из важных вопросов - определить удобное время прибытия пассажиров в Москву. Проект считают перспективным, поскольку только за этот год для путешествия между Белоруссией и Россией железной дорогой воспользовались почти 2 млн пассажиров", - добавляет РЖД-ТВ.

Согласно "Яндекс.Расписанию", сейчас прямые рейсы между столицами РФ и Белоруссии выполняют три авиакомпании: "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Руслайн" и "Белавиа". Время в пути - порядка полутора часов.

РЖД БЖД Владимир Морозов Москва Минск Белоруссия

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