В ДНР сочли необходимым провести конституционную реформу

Продления закона об "особом статусе" Донбасса недостаточно

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пролонгации закона об "особом статусе" Донбасса недостаточно, сущностные положения документа продолжают оставаться заблокированными, заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Хотя сегодня украинский парламент и продлил формальное действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года, его сущностные положения все еще остаются заблокированными. Фактически, данный закон не действовал ни дня, так как предыдущей властью в него были намерено внесены предусловия для его вступления в силу, что в корне противоречит Комплексу мер", - сказала Никонорова журналистам в четверг.

По ее словам, одной пролонгации формальной первой статьи закона об особом статусе недостаточно.

"Для полноценного выполнения политической части Комплекса мер Киеву в согласовании с представителями республик нужно осуществить целый ряд мероприятий: имплементировать "формулу Штайнмайера" в текст данного акта, исключить блокирующие действие закона предусловия, внести в него поправки с целью соответствия актуальному украинскому законодательству, осуществить конституционную реформу с целью придания особому статусу постоянного характера. При этом мы напоминаем украинской стороне, что лично президент Зеленский три дня назад в Париже официально подтвердил не только свою приверженность Минским соглашениям, но и готовность Украины согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса Донбасса", - подчеркнула Никонорова.