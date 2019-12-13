Зеленский анонсировал обсуждение списков для обмена пленными 18 декабря в Минске

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца Нового года все-таки будет реализована договоренность, достигнутая на Нормандском саммите в Париже, об осуществлении обмена между Украиной и Луганском.

"Сейчас всех установленных на всех установленных, до Нового года, мы верим в этом. 18 декабря будет заседание Трехсторонней группы в Минске, и будут обсуждаться списки", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский указал, что в течение последних пяти лет представители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не пускали сотрудников Красного креста, чтобы подтвердить те списки, которые есть у Украины, и они не согласованы той стороной.

Зеленский также отметил, что проговорил с президентом России Владимиром Путиным в Париже необходимость решения вопроса с гражданами Украины, которые находятся на территории России.

"Это будет другой трек. Я думаю, мы его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - добавил он.