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На границе Молдавии и Украины обнаружили пластиковый спиртопровод

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области в очередной раз обнаружили нелегальный трубопровод по перекачке спирта из Молдавии, сообщила Генпрокуратура.

Пластиковая труба пересекала границу в районе села Кучурган Раздельнянского района. Отрезок трубы с вентилем обнаружили в гараже частного дома. При обысках силовики нашли четыре 250-литровые бочки с алкоголем и больше ста пустых.

Трубопровод демонтируют.

По факту проводится расследование по статье о злоупотреблении властью. В причастности к организации этой схемы контрабанды спирт прокуроры подозревают чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

В 2017 году спиртопроводы в Одесской области находили дважды. В августе трубу для перекачки спирта пограничники нашли при осмотре береговой линии Кучурганского водохранилища, начать ее использовать контрабандисты не успели. В сентябре еще один трубопровод обнаружили уже на дне Кучурганского лимана.

Украина Молдавия Одесская область ГПУ СБУ

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