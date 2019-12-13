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Черногория выдала РФ экс-главу нижегородского "Водоканала", присвоившего 600 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Фигурант уголовного дела о мошенничестве в "Нижегородском водоканале" Александр Попов экстрадирован из Черногории в Россию. Об этом сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Александр Попов. В ноябре 2018 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола в связи с обвинением в причастности к хищению денежных средств в сумме более 600 миллионов рублей", - сказала Волк.

Представитель ведомства отметила, что Попов, будучи гендиректором ОАО "Нижегородский водоканал", присвоил денежные средства, которые поступили в организацию как аванс для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.

"Скрываясь от уголовного преследования, фигурант покинул Россию. На основании запроса ГУ МВД России по Нижегородской области был объявлен в международный розыск и задержан на территории Черногории", - добавила Волк.

Попов является фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Черногория РФ Нижегородский водоканал Александр Попов

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