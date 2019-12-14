Режим ЧС объявлен в Новом Орлеане из-за кибератаки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Компьютеры городского правления Нового Орлеана подверглись кибератаке, власти города ввели режим ЧС.

По данным Associated Press, компьютеры подверглись атаке вируса-вымогателя. Днем в пятницу сотрудникам сказали отключить компьютеры из-за обнаружения подозрительной активности. Власти утверждают, что никаких требований после атаки не последовало, и компьютеры отключили в качестве мер предосторожности.

При этом в твиттере правительства Нового Орлеана было опубликовано объявление о введении режима ЧС из-за "инцидента с кибербезопасностью".

Власти штата проводят расследование кибератаки при сотрудничестве с ФБР и Секретной службой США, сообщает агентство.

Представитель экстренных служб Нового Орлеана Коллин Арнольд отметил, что подверженный ураганам город был готов к сбоям в работе интернета. По его словам, в городе готовы вернуться к маркерным доскам и бумаге.