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В Великобритании найденные на свалке 24 тыс. евро отдали на благотворительность

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Владельцы склада металлолома Sackers, которые нашли в старом сейфе 20 тыс. фунтов (около 24 тыс. евро), решили отдать деньги на благотворительность, поскольку их владелец так и не объявился.

Как сообщает The Independent, находку сделали в графстве Суффлок, в ржавом сейфе обнаружили пачки купюр и мешки с монетами.

Деньги передали в полицию, и те дали объявление о розысках владельца, но за наличными так никто и не явился.

После этого суд объявил Sackers владельцами, но фирма решила, что неожиданно приобретенное богатство следует отдать нуждающимся и передать двум местным хосписам.

Как заявили владельцы склада, вероятно, сейф к ним доставили из офисных помещений фабрики, которую затем снесли. Найденные деньги были пыльные и мокрые и, вероятно, пролежали там очень долго.

Великобритания

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