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В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень

В Сиднее загрязнение воздуха из-за пожаров в 11 раз превысило опасный уровень
Дым от лесных пожаров в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Масштабные пожары в Австралии стали причиной угрожающего повышения уровня загрязнения воздуха в этой стране, сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на объединение служб здравоохранения Climate and Health Alliance.

"Дым от пожаров привел к загрязнению воздуха - в 11 раз выше стандартного "опасного уровня" - в ряде районов Сиднея и (штата - ИФ) Новый Южный Уэльс", - цитируют СМИ выдержки из заявления организации.

При этом в департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса отметили рост числа людей, обращавшихся за минувшую неделю в больницы из-за проблем с дыханием, - на 48% в сравнении со средними показателями за прежние пять лет.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

На этой неделе власти ограничат потребление воды для более 35 тысяч человек на юге штата Квинсленд нормой в 80 литров в день, указывают СМИ.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких лет за все время наблюдений в Австралии, и уже на этой неделе в стране могут наблюдаться температурные рекорды.

СМИ отмечают, что, по утверждениям экспертов, в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Смог от лесных пожаров охватил восточное побережье Австралии

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Сидней, окутанный дымом от пожаровТуристы на смотровой площадке с видом на скалы "Три сестры" в Новом Южном УэльсеСотрудники пожарной охраны очищают дома после распыления антипиренов - средств для защиты от огня. Новый Южный Уэльс.Дым от лесного пожара возле города ТариТурист в национальном парке Блу-МаунтинсПавлины у сгоревших обломков дома в ХилвиллеДым от лесных пожаров над ТункурриВид на пожары в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд из космоса
Сидней, окутанный дымом от пожаров
Австралия

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