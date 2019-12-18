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В Австралии установилась экстремальная жара

В Австралии установилась экстремальная жара
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рекорд жары, по предварительным данным, побит 17 декабря в Австралии, где температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию, сообщили австралийские СМИ со ссылкой на метеорологическое бюро.

Отмечается, что столбик термометра накануне достиг отметки в 40,9 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов.

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам Сиднея, районам Центрального побережья и Южному побережью. "Это (повышение температуры - ИФ) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку", - заявила Береджиклян, указав на высокую вероятность возникновения очагов возгорания. Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности, в районе горы Госперс.

Между тем издание Independent обратило внимание на сообщение жителя Перта в фейсбуке от 14 декабря, в котором он рассказывает, что в условиях 39-градусной жары оставленный им в машине полуторакилограммовый кусок свинины приготовился за 10 часов. Мужчина фиксировал температуру в машине и, по его утверждениям, к часу дня она достигала 81 градуса по Цельсию. Автор эксперимента отметил, что в автомобиле тонированные стекла, а в потолке появилось отверстие из-за ржавчины, таким образом, в других условиях температура в салоне могла быть выше. Он призвал немедленно спасать детей и животных, если их оставляют одних в машине.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более 100 очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший 400 тыс. га. Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в некоторых районах Сиднея и штата Новый Южный Уэльс опасный уровень загрязнения воздуха был превышен в 11 раз на фоне пожаров.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время метеонаблюдений в Австралии.

Ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засухи пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Смог от лесных пожаров охватил восточное побережье Австралии

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Сидней, окутанный дымом от пожаровТуристы на смотровой площадке с видом на скалы "Три сестры" в Новом Южном УэльсеСотрудники пожарной охраны очищают дома после распыления антипиренов - средств для защиты от огня. Новый Южный Уэльс.Дым от лесного пожара возле города ТариТурист в национальном парке Блу-МаунтинсПавлины у сгоревших обломков дома в ХилвиллеДым от лесных пожаров над ТункурриВид на пожары в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд из космоса
Сидней, окутанный дымом от пожаров
Австралия

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