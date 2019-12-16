Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Коварный донорский костный мозг, бабушки косаток и самый древний наскальный рисунок охоты

Наскальная живопись, найденная в Сулавеси, Индонезия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Биологи подтвердили "гипотезу бабушки" у косаток. Как оказалось, присутствие самки-матриарха в семье повышает выживаемость ее внуков. После смерти старых самок их внуки выживают гораздо реже, чем в семьях, где бабушки еще живы. Причем чем старше была бабушка, тем больше она поддерживала внуков. Поскольку количество лососевых рыб продолжает сокращаться, бабушки, вероятно, будут играть все более важную роль в жизни популяций косаток резидентного экотипа, живущих у побережья и питающихся рыбой.

- Sarcos Robotics показала финальную версию экзоскелета, увеличивающего силу человека в 20 раз. Он позволяет поднимать груз массой в 90 кг, ощущая при этом нагрузку на уровне 4,5 кг. Аккумулятор экзоскелета работает около двух часов, его можно быстро поменять. При потере электропитания руки не резко упадут, а плавно опустятся. Компания будет не продавать экзоскелет, а сдавать в аренду по цене около $100 тыс. в год. Поставки начнутся в январе 2020 года.

- Палеонтологи нашли новый наскальный рисунок охоты — самый древний на сегодня. Ему почти 44 тыс. лет, это в два-три раза старше, чем самая известная сцена охоты из пещеры Ласко. На фигуративном рисунке изображена, судя по всему, сцена охоты: быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Впрочем, у некоторых охотников ученые заметили звериные черты. Это может означать, что сцена хотя бы частично выдумана художником. Тогда это позволяет предположить, что перед нами древнейшее свидетельство творчества, отражающее человеческую фантазию

- После пересадки красного костного мозга американский пациент стал неравномерной химерой: донорские клетки заменили не только клетки его крови, но также часть клеток ротовой полости и все сперматозоиды. Этот случай показывает, что пересадка костного мозга может привести к непредвиденным результатам, заставляет задуматься о том, насколько вообще безопасна трансплантация костного мозга и как предотвратить рождение "чужих" детей после такой процедуры. Кроме того, этими результатами всерьез обеспокоены криминалисты, поскольку это может привести к ошибкам в полицейских расследованиях.

- Британские зоологи проанализировали совместные движения двух самок обыкновенного шимпанзе, проживающих в одном из американских зоопарков, и пришли к выводу, что их движения похожи на кубинский танец конга. Там участники выстраиваются в линию и синхронно двигаются друг за другом. Здесь животные ритмично шли друг за другом, синхронизируя движения ног. Получается, что парный танец — не исключительно человеческое занятие. С учетом того, чтобы обе особи шимпанзе — самки, знакомые друг с другом с детства, их танец — это проявление аффилиативного (дружеского) поведения, а также может быть своеобразным развлечением: как для друг друга, так и для самих себя.

- Одним из двух лауреатов премии имени Георгия Гамова 2019 года, наряду с химиком Валерием Фокиным из Университета Южной Калифорнии, стала Вера Серганова, профессор Университета Калифорнии в Беркли. N+1 поговорил с ней о том, как в математике рождаются идеи, как они влияют на физиков и чем математика XXI века отличается от математики минувших веков.

- Откуда в наше время берутся неоязычники? "Родноверы", "православные староверы-инглинги", "славяне", "ведисты", "виккане" — люди, которых принято считать представителями российского неоязычества, называют себя по-разному. Многие считают, что славянское язычество в его современном варианте — это продукт последних десятилетий. По просьбе N+1 религиовед Петр Кромских разобрался в истории неоязычества. Все оказалось значительно сложнее.