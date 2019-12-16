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В Турции заявили, что сооснователь "Белых касок" умер из-за падения с высоты

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Смерть одного из основателей "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье наступила в результате травм от падения с высоты, сообщает в понедельник британская "Би-би-си" со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Ле Мезюрье был обнаружен мертвым в стамбульском районе Бейоглу. Он лежал на земле под окном своей квартиры. Следов ДНК других людей на его теле не обнаружено.

При этом не уточняется, уверены ли следователи, что речь идет именно о самоубийстве.

По данным телеканала NTV, погибший часто принимал снотворные препараты.

Ранее сообщалось, что полиция Турции считает самоубийство основной версией его смерти. В медицинских картах говорилось, что Ле Мезюрье обращался за помощью из-за проблем с психикой.

По сообщениям СМИ, Ле Мезюрье принимал антидепрессанты и снотворное. Его вдова рассказывала, что незадолго до кончины ее мужа посещали мысли о самоубийстве.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями не сотрудничает.

Турция Джеймс Ле Мезюрье

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