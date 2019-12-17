Поиск

Российско-сирийские учения начались в Средиземном море

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот (ВМФ) России и военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море, сообщили журналистам в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

Выбор Средиземного моря в качестве района проведения учений там объяснили тем, что российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Сирии, в связи с чем необходимо постоянно совершенствовать выучку экипажей кораблей и подразделений береговых войск.

В пункте базирования "Тартус" также сообщили, что в маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, маневры проводятся на едином оперативном фоне, в их ходе будут отработаны различные тактические эпизоды.

"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование. На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

По его словам, учения направлены на повышение взаимодействия между вооружёнными силами России и Сирии для успешной борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.

Сирия Россия Средиземное море Тартус

Новости

Спасательные суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель Falcon 9

Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи

Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи

Falcon 9 с японско-сингапурским спутником связи стартовала на орбиту

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

В Турции заявили, что сооснователь "Белых касок" умер из-за падения с высоты

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');