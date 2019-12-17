Российско-сирийские учения начались в Средиземном море

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот (ВМФ) России и военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море, сообщили журналистам в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

Выбор Средиземного моря в качестве района проведения учений там объяснили тем, что российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Сирии, в связи с чем необходимо постоянно совершенствовать выучку экипажей кораблей и подразделений береговых войск.

В пункте базирования "Тартус" также сообщили, что в маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, маневры проводятся на едином оперативном фоне, в их ходе будут отработаны различные тактические эпизоды.

"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование. На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

По его словам, учения направлены на повышение взаимодействия между вооружёнными силами России и Сирии для успешной борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.