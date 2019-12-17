В Москве заподозрили страны "Инициативы трех морей" в попытке изоляции России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Посол России в Эстонии Александр Петров опасается, что предстоящий в июне 2020 года в Таллине саммит государств международного объединения "Инициатива трех морей" может попытаться способствовать изоляции Москвы.

"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими европейскими соседями, если их усилия не направлены на изоляцию России, создание своего рода некоего, как раньше был такой термин, "санитарного кордона", - сказал Петров "Интерфаксу", отметив, что "здесь важно видеть направленность этой инициативы", в частности, будущего саммита.

Он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству и ждет того же от европейских партнеров.

"Инициатива трех морей" является неформальной платформой сотрудничества 12 стран Центральной Европы. Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией.

Основным приоритетом работы "Инициативы" названо формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север - Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран, которые расположены между Адриатикой, Балтикой и Черным морем, с российского газа на сырье, в том числе, американских компаний.

Участниками "Инициативы трех морей" являются 12 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

Эстония проведет в 2020 году саммит государств - участников Инициативы. В СМИ Эстонии ранее сообщили, что принять участие в работе саммита может и президент США Дональд Трамп, который уже участвовал в подобной встрече на высшем уровне в июле 2017 года в Варшаве. В 2018 году его не было на встрече представителей Инициативы в Бухаресте, но он направил приветствие ее участникам.