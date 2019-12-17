Украинский депутат обвинил "Нафтогаз" в махинациях с российским газом на $1,5 млрд

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Внефракционный депутат украинской Рады Андрей Деркач заявил, что руководство "Нафтогаза Украины" под видом европейского газа и под прикрытием бывшего вице-президента США Джо Байдена продавало украинцам российский газ, заработав $1,5 млрд.

По его словам, российским газом в стране зачастую торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза".

"Схема заработка на украинцах выглядит следующим образом: руководство "Нафтогаза" продает украинцам российский газ, называя его при этом европейским. За этот ренейминг положило в свой карман $1,5 млрд. Создатели реформы "Нафтогаза", среди которых - полностью подотчетный Байдену Хохштайн (гражданин США Амос Хохштайн, входящий в набсовет "Нафтогаза" - ИФ), не могли не знать про аферу с российским газом. А судя по тому, что часть украденных денег выводилась на американские компании, они еще и покрывали эту схему", - сказал Деркач на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что Украина за 5 лет переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ.

"Большая часть этой суммы осела в карманах представителей украинской компании и, предположительно, чиновников "Нафтогаза". Если сказать проще: "Деньги украинцев "снефтегазили". Крупнейшим импортером является группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" (сокращенно "ЭРУ"), зарегистрированных как в Украине, так и в офшорах, которой руководил Андрей Фаворов. На данный момент он руководит Дивизионом "Интегрированный газовый бизнес" "Нафтогаза", - сообщил Деркач.

Он отметил, что часть прибыли компании выводилась в офшор.

"Например, с 21 июля 2016 по 23 июня 2017 компанией было выведено на счет ERU MANAGEMENT SERVICES LLC почти 348 млн гривен, с 25 мая 2017 по 25 июля 2017 почти 274 млн гривен. Суммарно более 620 млн гривен. Это только суммы, которые смогли отследить журналисты-расследователи. Понятно, что суммарно выведено больше", - сказал Деркач.

Нардеп подчеркнул, что прикрывал эту схему ставленник Байдена, член Набсовета "Нафтогаза" Хохштайн.