Ученикам балетной школы Венской оперы советовали курить, чтобы не набирать вес

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ученикам балетной школы при Венском оперном театре советовали курить, чтобы контролировать вес, их недостаточно защищали от дискриминации и подвергали чрезмерным нагрузкам, опасным для здоровья. Как сообщает BBC News, к такому выводу пришла австрийская правительственная комиссия.

Комиссия из трех человек начала проверять школу по требованию министра культуры Александера Шалленберга после того, как в апреле газета Falter опубликовала расследование "Методы XIX века" о жестоком обращении с юными танцорами. В публикации говорилось, что учеников школы унижали из-за внешности, били или царапали до крови и что у некоторых появилась анорексия.

Комиссия опросила 24 человек в ходе 16 сессий. В результате она пришла к выводу, что ученики школы получали недостаточное медицинское обслуживание и их недостаточно защищали от плохого обращения, дискриминации и "негативных медицинских последствий", и все это создавало угрозу благополучия детей. Глава комиссии Сюзанна Райндл-Краускофп заявила в связи с этим, что директор Венской оперы Доминик Мейер не справилась с обязанностями по контролю над школой.

Комиссия установила, что учеников школы чрезмерно нагружали тренировками и выступлениями и при этом не контролировали их состояние. К ним обращались, называя их имена и размер одежды. Им советовали курить, чтобы не набирать вес.

После публикации результатов проверки Венская опера заявила, что уже решила сократить количество выступлений учащихся. Окончательный ответ на расследования театр даст, когда полностью изучит выводы комиссии.

Академия балета при Венской опере была создана в 1771 году и является одной из самых престижных балетных школ Европы.