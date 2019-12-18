В МИД огорчились в связи с решением Чехии отмечать день памяти жертв событий 1968 года

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве были разочарованы в связи с тем, что в Чехии приняли закон, признающий 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году". Об этом говорится в комментарии российского МИДа.

В министерстве считают, что стремление Праги вернуться "к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст" и "нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений", вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству.

Такой подход руководства Чехии противоречит договоренностям, закрепленном в договоре 1993 года о дружбе и сотрудничестве. На Смоленской площади напомнили, что в этом документе стороны заявили о "желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории".