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В ДНР обвинили Киев в саботаже всех рекомендаций "нормандской четверки"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Донецке обвинили Киев в саботаже всех рекомендаций "нормандской четверки" по вопросу обмена пленными.

"Прошедшие переговоры на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались подготовки договоренностей по вопросам обмена удерживаемых лиц. К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны - это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите "нормандской четверки" в Париже",- , заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Она назвала позицию Киева деструктивной, приведшей "к срыву выполнения рекомендаций, выработанных на заседании "нормандской четвёрки" в сфере реализации процесса обмена пленными до конца 2019 года".

"Неспособность официального Киева выполнять взятые на себе обязательства может привести к тому, что люди так и не смогут встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими",- подчеркнула Морозова, призвав Киев взять на себя ответственность и начать делать реальную работу по обменному процессу.

ДНР

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