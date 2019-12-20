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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Соглашение России и Украины по транзиту газа, стрельба у здания ФСБ на Лубянке и экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для водителей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и Украина договорились о транзите газа в ЕС. По итогам восьмичасовых переговоров было достигнуто принципиальное соглашение, а также согласован детальный проект протокола по транзиту газа через украинскую территорию с 1 января следующего года. Его, однако, еще предстоит согласовать "на политическом уровне". По словам источника "Интерфакса", протокол касается всего комплекса взаимоотношений России и Украины в газовой сфере. Глава "Нафтогаза" заявил о соответствии достигнутых соглашений европейским правилам. Российско-украинские переговоры по газу на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске. Россию на них будет представлять председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

- Дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат Следственного комитета. Это было сделано по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Также в СК сообщили, что из пяти пострадавших гражданским лицом является только один человек. Для проведения оперативных мероприятий на месте стрельбы были задействованы спецподразделения Росгвардии. Движение по Большой Лубянке после стрельбы восстановили к утру.

- Сотрудники ГИБДД могут получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Соответствующий проект изменений в правила освидетельствования подготовило МВД РФ. Пройти тестирование предложат пройти даже водителям, у которых нет внешних признаков опьянения. Для предварительных проверок будут использовать бесконтактные детекторы алкоголя и бумажные тесты для экспресс-анализа слюны на наркотики. При этом в МВД заверили, что водители смогут без последствий отказаться от тестирования.

- Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате. По мнению президента США, дело затягивают демократы, у которых нет и не будет никаких доказательств его вины. "Они хотят избавиться от этого. Я требую немедленного суда!" - написал Трамп в твиттере. Также он сообщил, что "фантастический" юрист Белого дома Пэт Чиполлоне будет его защитником в предстоящем судебном процессе в Сенате. Трамп отметил, что намерен привлечь еще "пару других" юристов, но основным его защитником будет Чиполлоне.

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