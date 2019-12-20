Глава "Нафтогаза" заявил о соответствии газовых соглашений с РФ европейским правилам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Основные принципы проекта газовых соглашений между Украиной и Россией наработаны в соответствии с европейскими правилами, сообщил в фейсбуке исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", - написал он.

По его словам, в случае политического согласования достигнутых сторонами наработок, вопрос будет заключаться в их имплементации на разных уровнях.

"Нафтогаз" занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - заключил Витренко.

Накануне в Берлине Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в ЕС. Стороны подготовили протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который теперь должен быть согласован на высшем уровне. Переговоры продолжались почти восемь часов.

В "Газпроме" сообщили, что российско-украинские переговоры по газу на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске. От России в них будет участвовать председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Десятилетний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.