Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госавтоинспекторы могут получить право проводить предварительные проверки водителей на алкоголь и наркотики, экспресс-тест предложат пройти даже автомобилистам, у которых нет внешних признаков опьянения, сообщает газета "Известия".

Издание поясняет, что МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, согласно которому в российском законодательстве может появиться новый признак опьянения - "показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ".

Как пояснили газете в пресс-службе МВД, речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использовать бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД бумажный тест для экспресс-анализа слюны на наркотики.

В МВД подчеркнули, что с помощью экспресс-тестирования будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, "не ограничиваясь только органолептическими методами".

Газета напоминает, что сейчас при проверке водителей госавтоинспекторы ориентируются на пять признаков опьянения - запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, которое не соответствует обстановке.

Экспресс-тестирование поможет "в случае неочевидности наличия" у автомобилистов "характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения". При этом водители смогут без последствий отказаться от подобных исследований, заверили издание в пресс-службе МВД.

Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что хотя эта инициатива и может снизить число "нетрезвых" ДТП, она противоречит презумпции невиновности. Кроме того, они выразили опасения по поводу возможных массовых проверок, а также усомнились в степени достоверности результатов "упрощенных" экспресс-тестов.