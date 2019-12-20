Британская компания заявила об утечке данных миллионов пользователей Facebook

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - База данных более 267 миллионов пользователей соцсети Facebook оказалась в свободном доступе в интернете, говорится в заявлении британской исследовательской компании Comparitech.

По ее информации, в Сеть попали телефонные номера, имена, идентификатор аккаунта. Утверждается, что впервые базу обнаружили 4 декабря, а 12 декабря данные были опубликованы на хакерском форуме, откуда их можно было свободно скачать. После обнаружения утечки экспертом Бобом Дьяченко и его жалобы интернет-провайдеру базу заблокировали, добавили в компании.

Отмечается, что утечка в основном затронула пользователей Facebook из Соединенных Штатов. Данные могли использовать для фишинговых рассылок или отправки спама, считают в Comparitech.