Поиск
ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Британская компания заявила об утечке данных миллионов пользователей Facebook

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - База данных более 267 миллионов пользователей соцсети Facebook оказалась в свободном доступе в интернете, говорится в заявлении британской исследовательской компании Comparitech.

По ее информации, в Сеть попали телефонные номера, имена, идентификатор аккаунта. Утверждается, что впервые базу обнаружили 4 декабря, а 12 декабря данные были опубликованы на хакерском форуме, откуда их можно было свободно скачать. После обнаружения утечки экспертом Бобом Дьяченко и его жалобы интернет-провайдеру базу заблокировали, добавили в компании.

Отмечается, что утечка в основном затронула пользователей Facebook из Соединенных Штатов. Данные могли использовать для фишинговых рассылок или отправки спама, считают в Comparitech.

В исследовательской компании точно не знают, как хакеры получили доступ к данным. По одной из версий, они украдены через Facebook API до того, как компания ограничила доступ к телефонным номерам в 2018 году, по другой - с помощью скрейпинга (технология получения данных веб-страниц при помощи скриптов). Дьяченко также допустил наличие уязвимости в системе безопасности Facebook API.

Facebook Comparitech США

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Трамп назвал своего защитника на судебном процессе по импичменту в Сенате

Судно с россиянами на полном ходу врезалось в яхту на Пхукете

Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков

Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

В Белоруссии жителя Бобруйска казнили за жестокое убийство двух женщин

Европарламент призвал отменить российский закон об "иностранных агентах"

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');