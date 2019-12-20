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В США мужчину осудили на 15 лет за сожженный флаг ЛГБТ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Житель американского штата Айова приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что сорвал с церкви радужный флаг ЛГБТ и сжег его.

Как сообщает ABC News, 30-летний Адольфо Мартинес признан виновным в поджоге, совершенном на почве ненависти, безответственном обращении с огнем, а также в харасменте. По последнему пункту он осужден еще на 30 суток.

Сам Мартинес ранее заявлял, что сорвал флаг со здания Объединённой церкви Христа в городе Эймс, так как выступает против гомосексуализма.

США

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