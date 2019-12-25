Не менее 35 мирных погибли при нападении боевиков в Буркина-Фасо

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в результате нападения джихадистов на город на севере Буркина-Фасо, сообщают местные СМИ.

"Героические действия наших солдат позволили нейтрализовать 80 террористов", - заявил президент страны Рока Каборе.

"Это варварское нападение привело к гибели 35 мирных жителей, в основном женщин", - отметил он.

Нападение произошло в городе Арбинда, расположенном на севере страны, недалеко от границы с Мали.

Атака продолжалась несколько часов.

"Большое количество террористов одновременно атаковали воинскую часть и гражданское население в Арбинде", - говорится в заявлении начальника штаба армии Буркина-Фасо.

В ходе столкновения с боевиками также погибли семь сотрудников сил безопасности.