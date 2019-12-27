В партии Зеленского заявили о возможности трансформации "формулы Штайнмайера"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы украинской парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" и комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" о положениях нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера", которые лежат в основе действующего закона.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже (встречи "нормандской четверки" - ИФ) стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - заявил Ткаченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал, что в январе 2020 года начнутся консультации в рамках рабочих групп по конкретным положениям и деталям стратегии реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

По его словам, разработка стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса в настоящее время ведется и в профильном комитете Верховной рады, "и в нашей рабочей группе советников Секретаря (Совета национальной безопасности Украины - ИФ) СНБО".

Закон об особом статусе Донбасса и "формула Штайнмайера"

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят Верховной радой Украины в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Впоследствии Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. На заседании 12 декабря парламент продлил действие закона до 31 декабря 2020 года включительно: голосами 320 депутатов был поддержан законопроект №2569, который не предполагает имплементации "формулы Штайнмайера".

9 декабря 2019 года по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ - Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинский президент сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду - ИФ) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.