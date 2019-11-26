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Арабская коалиция отпустила 200 хуситов, взятых в плен в Йемене

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, освободила во вторник 200 заключенных повстанцев-хуситов, захваченных в Йемене, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

Освобождение проведено в рамках обмена заключенными между сторонами конфликта, отмечает телеканал.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что руководство коалиции стремится поддерживать усилия по урегулированию кризиса в Йемене и продвигать Стокгольмское соглашение, в частности, договоренности по обмену военнопленными.

Стокгольмские договоренности сфокусированы на трех направлениях: прекращении огня, доставке гуманитарной помощи и передислокации войск.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в городе Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции в прошлом году на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

Йемен Арабская коалиция Саудовская Аравия

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