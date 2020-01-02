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Помпео в беседе с премьером Ирака осудил штурм посольства США в Багдаде

Вашингтон. 2 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео осудил предпринятую попытку прорыва демонстрантов на территорию американского посольства в Багдаде и потребовал от властей страны обеспечить безопасность граждан США в Ираке, сообщил американский госдепартамент.


"Госсекретарь Помпео провел беседу с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и самым решительным образом осудил террористическую атаку на посольство США в Багдаде, совершенную 31 декабря при поддержке Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.


В нем отмечается, что Помпео отметил меры, принятые правительством Ирака для улучшения ситуации в области безопасности, и подчеркнул, что правительство Ирака "приняло на себя обязательства по предотвращению дальнейших нападений на нашу дипломатическую миссию".


Госсекретарь подтвердил, что США будут работать над тем, чтобы Ирак был свободным, независимым и суверенным государством, говорится в сообщении.


Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские военные приняли решение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности посольства США в Багдаде.


"Мы приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан США, военнослужащих и дипломатов в этой стране (в Ираке - ИФ), а также, чтобы гарантировать возможность эффективной самообороны", - говорится в его заявлении.


Американские СМИ сообщают, что, по всей видимости, речь будет идти о размещении на территории дипмиссии дополнительно около 100 морских пехотинцев. Эти военные уже находятся на Ближнем Востоке, но до сих пор выполняли иные задачи.


Во вторник участники акции протеста против американских ударов в Ираке прорвались на территорию посольства США. По сообщению ряда СМИ, сотрудникам посольства пришлось укрыться в специальном бронированном помещении и там дожидаться восстановления безопасности на территории дипмиссии. Данных о пострадавших в результате инцидента дипломатах не поступало. В итоге ситуация в районе посольства нормализовалась.

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