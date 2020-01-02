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Землетрясение магнитудой 4 произошло в Восточном Казахстане

Алматы. 2 января. INTERFAX.RU - В Восточно-Казахстанской области в четверг в 7:51 по местному времени (4:51 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.0 располагался на глубине 25 км в 510 км на север от Алматы. Координаты эпицентра: 47.77 градуса северной широты, 77.51 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении.

Казахстан землетрясение магнитуда

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