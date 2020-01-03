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Более 10 человек пострадали при ракетной атаке на район вблизи аэропорта Багдада

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела района вблизи международного аэропорта иракской столицы Багдада не менее 12 человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, аэропорт закрыт.
Как сообщают арабские СМИ, в районе аэропорта в ночь на пятницу прогремели несколько взрывов.
По поступающей информации, речь идет о трех ракетах, взорвавшихся близ расположенного у аэропорта иракского контртеррористического центра.
После инцидента в районе места происшествия были замечены американские боевые вертолеты.
Ранее министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом.
"Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее всего, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ.
Ранее на этой неделе демонстранты в Ираке совершили серию нападений на посольство США в Багдаде после нанесения американскими ВВС ударов по позициям шиитских боевиков. Президент Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

Ирак Багдад аэропорт

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Взрывы прогремели близ аэропорта Багдада

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