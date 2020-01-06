Трамп не исключает непропорциональный ответ в случае иранских атак

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, - непропорциональным образом", - написал он в своем твиттере.

Днем ране Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.