ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ОАЭ начнут выдавать туристам из всех стран мира многократные туристические визы на пять лет, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник.

"Я председательствовал на первом заседании кабинета министров в новом году. Сегодня мы приняли изменение в системе туристических виз в стране. Многократная туристическая виза будет рассчитана на пятилетний период, для граждан всех стран", - говорится в твиттере премьер-министра.

Аль-Мактум отметил, что ОАЭ ежегодно принимает более 21 млн туристов в год и стремится к тому, чтобы стать главным мировым туристическим направлением.