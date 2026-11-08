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Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки

Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На Солнце за минувшие сутки зарегистрировано 29 вспышек, что стало повторением рекорда, начиная как минимум с 2000 года, сообщила в воскресенье лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН.

По данным ученых, все вспышки зарегистрированы в одной группе пятен с номером 4566, которая располагается в центре солнечного диска.

В Институте прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова сообщили, что 7 ноября на Солнце произошли три сильные вспышки класса М. "Вспышка M1.2 в группе пятен 4566, время максимума 15:43 мск, координаты S10E17, продолжительность 12 минут", - говорится в сообщении.

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Ученые также сообщили, что в 20:17 мск была зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут и в 21:42 мск зарегистрирована вспышка класса M1.9 продолжительностью 35 минут.

В Институте отметили, что в субботу зарегистрирована магнитная буря.

7 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

Солнце РАН
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