Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы Правительства национального согласия Ливии отбили Сирт у войск Халифы Хафтара. Город снова находится под контролем правительственных сил Файеза Сарраджа, но, по словам главы контактной группы РФ по Ливии Льва Деньгова, боевые действия продолжаются, и ситуация может поменяться.

- Западные СМИ сообщили, что коалиция во главе с США уведомила Ирак о намерении вывести войска из страны. Однако вскоре глава Пентагона Марк Эспер опроверг эту информацию, заявив, что решения нет. В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил распространение письма ошибкой. Более того, газета The Washington Post узнала, что американская администрация обсуждает разработку санкций против Ирака.

- Небензя назвал "нулевыми" перспективы заявления Совбеза ООН по гибели Сулеймани. Также он сообщил, что Россия заблокировала заявление Совбеза с осуждением атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, потому что в нем не учитывалась гибель Сулеймани в результате операции американских военных.

- США отказали в визе министру иностранных дел Ирана, направлявшемуся на заседание Совбеза ООН. По данным СМИ, Мохаммад Джавад Зариф запросил американскую визу "несколько недель назад".

- Православные верующие этой ночью начали праздновать Рождество. Президент России Владимир Путин посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, а российский премьер Дмитрий Медведев и его супруга Светлана - в столичном храме Христа Спасителя. Путин после богослужения передал собору Тихвинскую икону Божией Матери, а в ответ получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.