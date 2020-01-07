Путин передал Спасо-Преображенскому собору Тихвинскую икону Божией Матери

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми.

Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. Более получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих.

"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал президент.

Путин уже третий год подряд встречает Рождество в родном Петербурге. В прошлом году он также приезжал на праздничную службу в Спасо-Преображенский собор, где был крещен в младенчестве. В этом храме Путин встречал Рождество и в 2012 году, будучи премьер-министром.

Где Путин встречал церковные праздники

Президент регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, а в 2000-м Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, Санкт-Петербурга, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге. В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.