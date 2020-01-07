Поиск

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американская администрация приступила к разработке возможных ограничительных мер в отношении Ирака, но единого мнения среди чиновников на данный момент нет, пишет The Washington Post со ссылкой на троих чиновников США.

По словам собеседников газеты, ведущую роль в реализации санкций, если их все же введут, будут играть министерство финансов США и Белый дом.

Источники, осведомленные об обсуждении соответствующих планов, подчеркивают, что переговоры были предварительными и что окончательного решения о том, вводить ли санкции, не принято.

Один из чиновников уточнил, что США намерены "хотя бы чуть-чуть" подождать, чтобы проверить, выполнит ли Ирак свою угрозу выгнать американские войска с территории страны.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что введение санкций против Ирака не может не затронуть США, так как за 17 лет войны между странами установились тесные связи. Также подчеркивается, что тысячи американских солдат погибли в ходе иракской войны, на которую Вашингтон потратил более 1 трлн долларов.

Ранее западные СМИ сообщили, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) оповестило Ирак о намерении в ближайшие дни вывести войска из страны, но затем в Пентагоне эту информацию опровергли.

В начале января парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода из страны сил коалиции во главе с США. В кабинете министров эту просьбу сочли правильной. На такой шаг власти Ирака пошли после гибели 3 января во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция была проведена на иракской территории и не была скоординирована с Багдадом.

США Ирак

Новости по теме

Новости

СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

Силы Сарраджа отбили город Сирт у войск Хафтара

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Коалиция во главе с США уведомила Ирак о намерении вывести войска из страны

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Небензя назвал "нулевыми" перспективы заявления Совбеза ООН по гибели Сулеймани

Что произошло за сутки: понедельник, 6 января

Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани США принимали без НАТО

Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани США принимали без НАТО

РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');