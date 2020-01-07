WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американская администрация приступила к разработке возможных ограничительных мер в отношении Ирака, но единого мнения среди чиновников на данный момент нет, пишет The Washington Post со ссылкой на троих чиновников США.

По словам собеседников газеты, ведущую роль в реализации санкций, если их все же введут, будут играть министерство финансов США и Белый дом.

Источники, осведомленные об обсуждении соответствующих планов, подчеркивают, что переговоры были предварительными и что окончательного решения о том, вводить ли санкции, не принято.

Один из чиновников уточнил, что США намерены "хотя бы чуть-чуть" подождать, чтобы проверить, выполнит ли Ирак свою угрозу выгнать американские войска с территории страны.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что введение санкций против Ирака не может не затронуть США, так как за 17 лет войны между странами установились тесные связи. Также подчеркивается, что тысячи американских солдат погибли в ходе иракской войны, на которую Вашингтон потратил более 1 трлн долларов.

Ранее западные СМИ сообщили, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) оповестило Ирак о намерении в ближайшие дни вывести войска из страны, но затем в Пентагоне эту информацию опровергли.

В начале января парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода из страны сил коалиции во главе с США. В кабинете министров эту просьбу сочли правильной. На такой шаг власти Ирака пошли после гибели 3 января во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция была проведена на иракской территории и не была скоординирована с Багдадом.