Поиск

Коалиция во главе с США уведомила Ирак о намерении вывести войска из страны

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Командование возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) проинформировало иракскую сторону о намерении в ближайшие дни подготовиться к выводу войск с территории Ирака, сообщают западные СМИ.

В письме иракскому военному командованию говорится, что в ближайшие дни коалиция "проведет передислокацию своих сил, чтобы подготовиться к дальнейшему перебазированию (к выводу военных из Ирака - ИФ)".

В коалиции отметили, что примут меры, чтобы быть уверенными, что вывод военных из Ирака будет проводиться "эффективно и безопасно".

Также командование коалиции заверяет, что с уважением относится к решению властей Ирака добиваться вывода иностранных военных со своей территории.

Ранее парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода сил коалиции из страны. В кабинете министров сочли эту просьбу правильной.

На такой шаг власти Ирака пошли после гибели в начале январе во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция не была скоординирована с Багдадом.

США Ирак Иран

Новости по теме

Новости

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Небензя назвал "нулевыми" перспективы заявления Совбеза ООН по гибели Сулеймани

Что произошло за сутки: понедельник, 6 января

Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани США принимали без НАТО

Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани США принимали без НАТО

РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт

Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с захватом страны

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

WP сообщила, что Помпео еще с лета уговаривал Трампа убить Сулеймани

WP сообщила, что Помпео еще с лета уговаривал Трампа убить Сулеймани
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');