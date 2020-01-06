Коалиция во главе с США уведомила Ирак о намерении вывести войска из страны

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Командование возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) проинформировало иракскую сторону о намерении в ближайшие дни подготовиться к выводу войск с территории Ирака, сообщают западные СМИ.

В письме иракскому военному командованию говорится, что в ближайшие дни коалиция "проведет передислокацию своих сил, чтобы подготовиться к дальнейшему перебазированию (к выводу военных из Ирака - ИФ)".

В коалиции отметили, что примут меры, чтобы быть уверенными, что вывод военных из Ирака будет проводиться "эффективно и безопасно".

Также командование коалиции заверяет, что с уважением относится к решению властей Ирака добиваться вывода иностранных военных со своей территории.

Ранее парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода сил коалиции из страны. В кабинете министров сочли эту просьбу правильной.

На такой шаг власти Ирака пошли после гибели в начале январе во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция не была скоординирована с Багдадом.