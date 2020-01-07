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Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, приводит слова главы Пентагона Марка Эспера Associated Press.

"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - заявил Эспер, отметив, что США остаются приверженными борьбе с исламистами в регионе.

Ранее западные СМИ сообщили, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) оповестило Ирак о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.

Эспер добавил, что ничего не знает об этом письме, но сообщил, что была произведена некоторая передислокация американских войск.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил распространение письма ошибкой, сообщает CNN.

"Это письмо было черновиком. Это было ошибкой, оно не было подписано, оно не должно было быть опубликовано... (оно было) плохо сформулировано, (письмо - ИФ) подразумевает отзыв, что не соответствует истине", - сказал Милли.

В начале января парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода сил коалиции из страны. В кабинете министров эту просьбу сочли правильной.

На такой шаг власти Ирака пошли после гибели 3 января во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция не была скоординирована с Багдадом.

США Ирак Пентагон Марк Эспер

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