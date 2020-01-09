Трамп и Нетаньяху обсудили важные региональные вопросы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.

"Сегодня, президент Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Два лидера обсудили важные двусторонние и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Разговор двух лидеров состоялся на фоне напряженной ситуации между США и Ираном.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.