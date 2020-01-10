Убытки австралийских страховщиков в результате пожаров приблизились к $650 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Убытки австралийских страховщиков в результате бушующих в стране лесных пожаров быстро растут, причем лишь за последние три дня они увеличились более чем на треть.

Как сообщил Страховой совет Австралии (ICA), входящие в его состав компании получили 10,550 страховых исков в период с 8 ноября по 10 января на общую сумму 939 млн австралийских долларов ($643,9 млн). Еще во вторник, 7 января, число полученных исков составляло 8,895, и регулятор оценивал страховой ущерб в 700 млн австралийских долларов.

С учетом сентябрьских и октябрьских пожаров убытки австралийской страховой отрасли составляют 995 млн австралийских долларов при поданных в общей сложности 11,272 тыс. исков.

ICA предупреждает, что потери страховщиков будут расти, поскольку пожары продолжаются и могут усилиться во многих районах из-за высоких температур и сильных ветров.

Два крупнейших австралийских страховщика - Insurance Group Australia Ltd. и Suncorp Group Ltd. - оценили свои потери в результате лесных пожаров в 505 млн долларов.

Лесные пожары в Австралии, бушующие с ноября 2019 года, уже уничтожили леса общей площадью более 100 тыс. квадратных километров, унесли жизни не менее 25 человек и порядка 1 млрд животных.