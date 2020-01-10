Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне катастрофических пожаров

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне катастрофических пожаров
Акции сторонников движения по борьбе с изменением климата в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Сиднее проходит многотысячная акция протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает в пятницу местный телеканал 9News.

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). По данным The Sydney Morning Herald, в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента.

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, 7News сообщает, что в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

Между тем, как сообщает BBC News, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

По меньшей мере 27 человек погибли с осени прошлого года, когда в Австралии начались лесные пожары. По данным университета Сиднея, погибли уже более миллиарда животных.

Последствия пожаров в Австралии

10
Житель Австралии держит коалу, которую он спас в горящем лесу у мыса Борда на острове КенгуруПоследствия пожаров в Новом Южном УэльсеСгоревшие автомобили в деревне МогоСпасенный кенгуру в штате Новый Южный УэльсСожженный мост у озера БерриллПоследствия пожаров в Сарсфилде, штат ВикторияВладелец фермы усыпляет корову, которая была тяжело ранена в результате пожаровРазрушенные дома в Куама, Новый Южный УэльсСгоревшие деревья в районе города Наура Собака ждет хозяев у сгоревшего дома в городе Киа
Житель Австралии держит коалу, которую он спас в горящем лесу у мыса Борда на острове Кенгуру
Австралия Сидней Мельбурн

Новости по теме

Новости
Крушение украинского самолета в Иране

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к "Боингу"

Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане

Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане
Крушение украинского самолета в Иране

CNN сообщил, что самолет в Иране могли сбить двумя ракетами

CNN сообщил, что самолет в Иране могли сбить двумя ракетами

Белоруссия начала выпускать боевые патроны

Протесты в Абхазии

Лидер абхазской оппозиции призвал сторонников выйти на акцию в Сухуме

Лидер абхазской оппозиции призвал сторонников выйти на акцию в Сухуме

FT узнала о подготовке в Лондоне санкций, под которые могут попасть россияне

FT узнала о подготовке в Лондоне санкций, под которые могут попасть россияне

Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Трамп заявил, что Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке

Трамп заявил, что Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');