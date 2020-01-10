Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне катастрофических пожаров

Акции сторонников движения по борьбе с изменением климата в Сиднее Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Сиднее проходит многотысячная акция протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает в пятницу местный телеканал 9News.

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). По данным The Sydney Morning Herald, в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента.

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

From 39 floors up I can hear the chants. I wonder if Scott Morrison will listen. #SackScoMo pic.twitter.com/iikz3bAKaV — Victoria Quested (@VictoriaQuested) January 10, 2020

Протесты проходят и в других городах. Так, 7News сообщает, что в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

Между тем, как сообщает BBC News, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

По меньшей мере 27 человек погибли с осени прошлого года, когда в Австралии начались лесные пожары. По данным университета Сиднея, погибли уже более миллиарда животных.