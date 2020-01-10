Белоруссия начала выпускать боевые патроны

Первая партия боеприпасов уже ушла в Европу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии открылось первое предприятие по выпуску боевых патронов для стрелкового оружия.

Производить боеприпасы начало ООО "БСВТ - новые технологии", которое является "дочкой" госпредприятия "Белспецвнештехника" - одного из крупнейших в республике экспортера вооружений.

"Создание патронного производства - это, прежде всего, обеспечение военной безопасности государства. Представьте, что будет, если, скажем, завтра в стране не останется боеприпасов, а продать их нам никто не захочет?", - заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" генеральный директор ООО "БСВТ - новые технологии" Алексей Скрага.

Поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко в числе прочих задач поставил перед обороно-промышленным комплексом страны цель освоить производство патронов, пояснил гендирекор. "В первую очередь для того, чтобы удовлетворить потребности национальных Вооруженных Сил, а некоторую часть боеприпасов поставлять на экспорт", - добавил он.

Скрага сообщил, что на его предприятии имеется более 10 станков производительностью от 2,4 тыс. до 3,55 тыс. патронов в час. "Что касается технологии и оборудования, то, конечно, здесь все самое современное. Сами понимаете, нет смысла вкладывать деньги во вчерашний день", - отметил Скрага.

По его словам, предприятие может увеличить мощности по выпуску патронов в сжатые сроки в случае необходимости. "Увеличение мощности - дело не такое уж и сложное, производственные площади и оборудование позволяют сделать это буквально в считанные дни. Главная задача состоит в обеспечении потребностей в боеприпасах белорусской армии, но и валютные поступления в государство тоже очень важны", - подчеркнул руководитель.

Он также сообщил, что предприятие уже поставило на экспорт первые партии патронов и имеет долгосрочные заказы. "Первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику. Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. Покупатель доволен. Ждет отправки очередная большая партия", - отметил собеседник. По его словам, первая партия патронов из Белоруссии - более пяти миллионов штук - "ушла в одну из европейских стран".

По словам Скраги, "практически каждую неделю к нам приезжают иностранные делегации, смотрят наши патроны, и многие заказывают их". "Не стану раскрывать подробности, но заказы уже есть на годы вперед. Линейку этих изделий будем расширять под заказчика, такая возможность имеется", - добавил гендиректор.

Скрага заверил, что компания может полностью покрыть потребности страны во всевозможного вида патронах - охотничьих, спортивных, боевых и даже строительных. "Ну и, конечно, постараемся обязательно расширить географию зарубежных поставок", - подчеркнул Скрага.

При этом он заверил, что на экспорт "поставляться патроны будут в строгом соответствии с международными нормами оборота продукции военного и двойного назначения, к которым присоединилась страна".

Гендиректор сообщил, что производство спортивно-охотничьих патронов на предприятии уже сертифицировано. "Практически завершена эта процедура и в отношении производства боевых патронов. Все необходимые условия для этого выполнены, остались небольшие внутренние формальности. С полной уверенностью могу утверждать, что в стране собственное патронное производство уже есть", - подчеркнул он.

По данным руководителя компании, комплектующие для производства патронов закупаются "в России у производителей с мировым именем". При этом "вопрос импортозамещения стоит, над этим думаем", отметил он.

"В планах - в ближайшей перспективе открыть производство нитроцеллюлозы. Изучаем целесообразность строительства порохового завода. Опять же металлургическая промышленность у нас достаточно развита. При наличии восьми многопрофильных предприятий металлургического комплекса решить вопрос производства гильзы, пули и других металлических компонентов боеприпаса, думаю, не такая уж сложная проблема. Вопрос в экономической целесообразности", - пояснил собеседник издания.