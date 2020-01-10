Трамп заявил, что Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп на экологическом мероприятии в Белом доме Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская спецоперация по ликвидации главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани была предпринята, потому что тот намеревался взорвать посольство США в Багдаде, приводит слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Politico.

"Я скажу это, мы поймали настоящего монстра. Мы убрали его. Это давно должно было случиться", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время экологического мероприятия в Белом доме.

Президент США отметил, что Сулеймани был не только потому, что планировал взорвать американское посольство, но и по другим "очевидным" причинам. Подробностей о якобы планировавшемся теракте Трамп не привел.

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Накануне командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде объявил, что этот ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.