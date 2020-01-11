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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Премьер Японии Синдзо Абэ в субботу начинает поездку по странам Ближнего Востока

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу отправляется с визитом на Ближний Восток несмотря на рост напряженности в этом регионе.

По данным агентства Associated Press, в ходе поездки Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман.

Как сообщал ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, визит премьера продлится до 15 января.

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мы в ходе этого визита обменяемся мнениями с (руководством - ИФ) трех стран, которые будут играть важную роль в снижении напряженности в регионе и стабилизации ситуации", - отмечал Суга.

Кабмин Японии также ранее одобрил отправку в регион эсминца с вертолетами на борту и двух патрульных самолетов P-3C. Также предусматривается, что в случае опасности по согласованию с министром обороны Японии силы, выделенные для охраны, могут применять оружие. В соответствии с документом кабмина операция по поддержанию безопасности будет проходить в Оманском заливе, в северной части Аравийского моря и в Аденском заливе, однако не будет затрагивать Ормузский пролив.

Премьер Абэ объявил о планах поездки по странам региона в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что по поводу визита Абэ на Ближний Восток некоторое время существовала неопределенность - из-за того, что в минувшую среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Япония ранее отказалась присоединиться к возглавляемой США международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе и предпочла действовать самостоятельно.

Синдзо Абэ Ближний Восток

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