Что случилось этой ночью: понедельник, 13 января

Вывод СКР об убийстве российских журналистов в ЦАР, обстрел авиабазы в Ираке и визит Сарраджа и Хафтара в Москву

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году. По версии следствия, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко с помощью "неустановленного лица, представившегося сотрудником ООН", наняли местного жителя в качестве водителя. По дороге в город Бамбари на встречу с "неустановленным мужчиной" на них напала группа вооруженных людей, которые после отказа журналистов отдать вещи и аппаратуру расстреляли россиян, заявил замглавы СКР Игорь Краснов.

- Иракскую авиабазу "Балад", где базируются военные США, обстреляли во второй раз с начала года. В результате пострадали четверо офицеров ВВС Ирака. По базе было выпущено не менее восьми ракет. Сил возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции на авиабазе не было.

- СКР назвал единственной причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево действия командира судна. Следствие пришло к выводу, что Денис Евдокимов, имея необходимую подготовку и значительный опыт, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна. Дальнейшее расследование проводить не планируется, так как у следствия "есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия".

- Саррадж и Хафтар вскоре прибудут в Москву, где могут заключить перемирие. Будут ли стороны встречаться между собой - пока неизвестно, отметил глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов. При этом он сообщил, что Саррадж и Хафтар по отдельности встретятся с российским руководством и представителями турецкой делегации. В то же время ливийский чиновник сообщил, что подписание соглашения о прекращении огня между правительством национального согласия и силами маршала Хафтара ожидается сегодня в Москве.

- Президент Абхазии направил в парламент документ об отставке, он будет рассмотрен в понедельник. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия высказался за то, чтобы обязанности президента до выборов исполнял премьер-министр Валерий Бганба. Тот в свою очередь сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства. Оппозиция отметила роль России в урегулировании кризиса. Между тем, акция протеста у здания администрации президента подошла к завершению, люди начали расходиться.