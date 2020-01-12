Четверо пострадали при обстреле иракской авиабазы "Балад"

Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Четыре иракских военнослужащих пострадали при обстреле авиабазы "Балад", расположенной к северу от Багдада, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей служб безопасности Ирака.

Агентство отмечает, что "Балад" является базой для американских военных инструкторов, советников и представителей компании, занимающейся техническим обслуживанием американского истребителя F-16, но никто из военных США не пострадал. В то же время CNN указывает, что сил возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции на авиабазе не было.

По данным телеканала, по базе было запущено восемь ракет, в результате чего ранения получили четыре офицера ВВС Ирака. Вероятно, речь шла о ракетах кустарного производства.

Ответственность за атаку на данный момент никто не взял.

База расположена в нескольких десятках километров от Багдада. На ней обычно базируются иностранные военные, поэтому "Балад" время от времени становится мишенью для бойцов группировок, выступающих за вывод сил США и их союзников из Ирака.

Так, 4 января этого года "Балад" уже подвергался ракетному обстрелу, после чего шиитские ополченцы посоветовали иракским военным держаться подальше от баз США.