Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга против четырех европейских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении российского предпринимателя в 2014 году.

Суд обязал Ротенберга, который является также гражданином Финляндии, оплатить судебные расходы финорганизаций на сумму 530 тыс. евро, сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан в суд Хельсинки 4 октября 2018 года в отношении Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Group. Банки, в частности, отказывались проводить платежи в оплату счетов Ротенберга, в том числе за электроэнергию.

Суд в понедельник заявил, что ведение бизнеса с Ротенбергом подвергло бы банки значительным финансовым рискам из-за его нахождения под санкциями в соответствии с американским законодательством.

По данным портала телерадиовещания Yle, "суд не нашел доказательств тому, что Ротенберг проживает в Европейской экономической зоне, и поэтому у него нет прав на получение основных банковских услуг, гарантированных законом".

Решение судебной коллегии было принято единогласно. Апелляция может быть подана в течение 7 дней.