Школы в Триполи со среды возобновят работу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Закрывшиеся из-за боев школьные образовательные учреждения в Триполи в среду возобновят работу, сообщает газета The Libya Observer.

Заместитель министра образования Адель Джумаа на этой неделе провел встречу с представителями образовательной сферы, на которой обсуждалась возможность возобновления учебных занятий.

Издание отмечает, что школы начнут работы на фоне вступившего в силу режима прекращения огня.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.